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Quentin Daubin, Gaziantep FK'ya tranfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 19:16 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:27
Quentin Daubin, Gaziantep FK&#039;ya tranfer oldu!

Süper Lig takımı Gaziantep FK, Fransız ön libero Quentin Daubin'i renklerine bağladı.

Kulübün yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Daubin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

CAEN PERFORMANSI

2 sezondur Caen forması giyen Daubin, 71 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

Gaziantep FK, Quentin Daubin ile anlaşmaya vardı – Güneyin Sesi Gazetesi

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Kaynak: tgrthaber.com
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