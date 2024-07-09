Quentin Daubin, Gaziantep FK'ya tranfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 19:16 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:27
Süper Lig takımı Gaziantep FK, Fransız ön libero Quentin Daubin'i renklerine bağladı.
Kulübün yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Daubin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
CAEN PERFORMANSI
2 sezondur Caen forması giyen Daubin, 71 maçta 1 gol 1 asist yaptı.
Kaynak: tgrthaber.com