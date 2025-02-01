RAMS Başakşehir'den Samsunspor'a 4'lük tarife!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

01 Şubat 2025 21:25 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 21:26

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. RAMS Başakşehir, ikinci yarıda 3 gol daha bulmayı başardı ve mücadeleyi 4-0 kazandı...

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Başakşehir gollerine devam etti ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 3. dakikada ceza yayı önünde Piatek'in indirdiği topu kontrol eden Keny, ceza sahasına girerek sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

19. dakikada Deniz Türüç'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Piatek kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç topun başına geçti. Deniz'in direkt kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

41. dakikada Laura'nın sol taraftan ceza sahasına girerek içeri çevirdiği topa Mouandilmadji gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) 58. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in son çizgiden topu içeri çevirdi. Piatek'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

69. dakikada sağ kanatta Deniz Türüç'ün pasına hareketlenen Kemen, son çizgiye inerek pasını Piatek'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top yakın köşeden ağlara gitti. 3-0

71. dakikada savunmadan seken topu ceza yayı sağında kontrol eden Bennasser'in sert şutunda top kaleci Muhammed'de kaldı.

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in rakibini geçerek içeriye sert ortasında Keny gelişine şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top az farkla dışarı gitti.

86. dakikada Duarte'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın ortasında altıpasın önünde Davidson kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-0 İlgili Haberler İlk fotoğraf geldi! Galatasaray transfer sessizliğini bozdu: Alvaro Morata ile anlaştı! Piatek gol krallığı yarışında farkı açtı: 18. golünü attı!