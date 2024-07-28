Raphael Varane, Como'ya transfer oldu!

28 Temmuz 2024 22:40 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 22:43

Manchester United ile sözleşmesi biten Fransız stoper Raphael Varane'ın yeni takımı belli oldu.

31 yaşındaki savunma oyuncusu, Serie A'nın yeni takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"HEYECANLI VE MUTLUYUM"

İtalyan kulübün sitesine konuşan Fransız futbolcu, "Bu projeden dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Varane ayrıca İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas ile çalışacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Kariyerinde Real Madrid ve Manchester United formaları giyen Varane, kendisini 2 yıllığına Como'lu yapan sözleşmeyi imzaladı.