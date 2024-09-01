Ravil Tagir milli takım kadrosundan çıkartıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 19:58 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 19:56
Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan genç milli yıldız Ravil Tagir, sakatlık sebebiyle kadrodan çıkartıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre Al-Jazira'de forma giyen Ravil Tagir, sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkartıldığı bildirildi.
Çaykur Rizespor'da görev yapan Seyfettin Anıl Yaşar, Ravil Tagir'in yerine aday kadroya dahil edildi.
Ümit Milli Takım, 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül Salı günü Serravalle'de San Marino ile karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com