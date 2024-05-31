Razvan Lucescu'dan Beşiktaş'a üzücü haber!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetici Hüseyin Yücel, Yunanistan'a giderek Razvan Lucescu ile bir araya geldi. Kulüp yetkilileri, Lucescu'ya Beşiktaş'ta hayata geçirmeyi planladıkları projeleri ve yapmayı düşündükleri transfer yatırımlarını anlattılar.

Futbolun içinde büyümüş ve Türk futbolunu yakından tanıyan Razvan Lucescu, Beşiktaş'tan gelen teklif karşısında mutlu olduğunu ifade etti. Fakat Rumen hoca, PAOK ile devam eden sözleşmesi olduğunu ve şu an için ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTEDİ

Bu sezon PAOK'u Yunanistan şampiyonluğuna taşıyan Lucescu, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda kalmak istediğini belirtti. Yağız Sabuncuoğlu da Lucescu'nun Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini duyurdu.