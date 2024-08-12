Real Madrid idmanında dikkat çeken sözler! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e: "Beni çok şaşırttın"

12 Ağustos 2024 16:51 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 16:58

Jose Mourinho transferde gözünü kararttı: Arda Güler ile birlikte Real Madrid'in bir yıldızına daha kanca attı!

Jose Mourinho transferde gözünü kararttı: Arda Güler ile birlikte Real Madrid'in bir yıldızına daha kanca attı!

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de UEFA Süper Kupa'yı kazanmak için kozlarını paylaşacak.

ARDA GÜLER, SÜPER KUPA MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in sezonun ilk resmi karşılaşması olan UEFA Süper Kupa maçında forma giyip giymeyeceği sadece Türkiye'de değil İspanya'da da merak ediliyor.

VİNİCİUS-MBAPPE-ARDA GÜLER ÜÇLÜSÜ DENENDİ

Real Madrid'in İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atalanta ile oynanacak maç öncesinde antrenmanlarda hücum hattında farklı isimleri denedi.

Antrenmanda önce Rodrygo, Mbappe ve Vinicius'u bir arada deneyen Ancelotti, ardındane Rodrygo'nun yerine Arda Güler'i koyarak deneme yaptı.

YA RODRYGO YA ARDA

Haber Global'in İspanyol basınına dayandırdığı haberde; Arda Güler hakkındaki bu gelişmeyi, "Ancelotti; Vinicius, Arda Güler ve Mbappe'li forvet hattını test etti." diyerek duyurdu.

Karşılaşmada ya Arda Güler'in ya da Rodrygo'nun ilk 11'de başlayacağı ifade edildi.

KYLİAN MBAPPE, ARDA GÜLER'E HAYRAN KALDI

Defensa Central'de yer alan habere göre de; Real Madrid'in sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Fransız yıldız Kylian Mbappe, Arda Güler'in antrenmandaki performansına hayran kaldı.

MBAPPE'DEN ARDA'YA: "BENİ ÇOK ŞAŞIRTTIN"

Haberin detayında, Kylian Mbappe antrenman maçında kendisine asist yapan Arda Güler'in yanına koşarak "Gerçekten çok yeteneklisin. Gösterdiğin performansla beni çok şaşırttın" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu diyalog iddiası sosyal medyada gündem oldu.