Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber!
Bu sezon başında Real Madrid'e transfer olan dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe sakatlandı. İspanyol devi, 3 hafta yıldız golcüsünden mahrum kalacak. İşte detaylar...
Real Madrid'de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe sakatlandı.
Real Madrid kulübünden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 7. haftasında dün oynanan Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe'nin bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.
3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK!
İspanyol kulübü, Fransız futbolcunun sakatlığıyla ilgili süre vermezken, İspanyol basını hafta sonu Atletico Madrid ile oynanacak Madrid derbisinde forma giyemeyecek Mbappe'nin sahalara dönüşünün 3 hafta süreceğini yazdı.
ALAVES MAÇINDA YERİNİ ARDA GÜLER'E BIRAKMIŞTI
Kylian Mbappe, 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için çıkmak istemiş ve teknik direktör Carlo Ancelotti yıldız ismin yerine milli futbolcu Arda Güler'i oyuna almıştı.