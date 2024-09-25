Real Madrid'e Kylian Mbappe'den kötü haber!

25 Eylül 2024 14:37 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:42

Bu sezon başında Real Madrid'e transfer olan dünyaca ünlü Fransız futbolcu Kylian Mbappe sakatlandı. İspanyol devi, 3 hafta yıldız golcüsünden mahrum kalacak. İşte detaylar...

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Real Madrid​'de forma giyen Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe​ sakatlandı.

Real Madrid kulübünden yapılan yazılı açıklamada, La Liga'nın 7. haftasında dün oynanan Alaves maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe'nin bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık​ tespit edildiği duyuruldu.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK!

İspanyol kulübü, Fransız futbolcunun sakatlığıyla ilgili süre vermezken, İspanyol basını hafta sonu Atletico Madrid​ ile oynanacak Madrid derbisinde forma giyemeyecek Mbappe'nin sahalara dönüşünün 3 hafta süreceğini yazdı.

ALAVES MAÇINDA YERİNİ ARDA GÜLER'E BIRAKMIŞTI

Kylian Mbappe, 3-2 kazandıkları Alaves maçının 80. dakikasında sakatlık yaşadığı için çıkmak istemiş ve teknik direktör Carlo Ancelotti yıldız ismin yerine milli futbolcu Arda Güler'i oyuna almıştı.