Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final kafilesi belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
30 May 2024 18:41 - Güncelleme : 30 May 2024 18:47
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund maçının kafilesini duyurdu. Milli futbolcumuz Arda Güler de takımda yer aldı.
Real Madrid, Borussia Dortmund'la kozlarını paylaşacağı Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı.
ARDA GÜLER KAFİLEDE YER ALDI
İşte Real Madrid'in açıkladığı final kadrosu;
Courtois, Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Lucas Vasquez, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Vinicius, Rodrygo, Joselu, Brahim.
Kaynak: tgrthaber.com.tr