Real Madrid'te forma numaraları yenilendi! Arda Güler'de listede var
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 18:33 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 18:39
İspanyol takımı Real Madrid, takımda birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı. Milli futbolcumuz Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek.
La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasında değişikliğe gidileceği açıkladı.
Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı sırtına geçiren milli futbolcumuz Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla sahaya çıkacak.
Real Madrid’in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:
Eduardo Camavinga: 6
Federico Valverde: 8
Aurelien Tchouameni: 14
Arda Güler: 15
Jesus Vallejo: 18
Kylian Mbappe: 9
ARDA GÜLER'İN KARNESİ
Geçen sezonun başında Madrid ekibine transfer olan Arda Güler, sakatlık sebebiyle 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. LaLiga'da çıktığı 10 maçta aldığı kısıtlı dakikaya rağmen 6 gol atmayı başarmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com