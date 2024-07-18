Rekor teklif kabul edildi: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitiriyor!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
18 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:31
Fenerbahçe, santrfor transferi için mutlu sona çok yaklaşatı. Sevilla ile En-Nesyri transferi için büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun son kararını bekliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe rekor bedelle yıldız golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de yönetim, Sevilla ile Youssef En-Nesyri'nin bonservisi konusunda büyük ölçüde anlaştı.
MALİYETİ 20 MİLYON EURO'YU GEÇİYOR
Faslı golcü için ödenecek rakam bonuslarla 20 milyon euroyu geçiyor.
En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma imzalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti.
ROMA DA BEKLEMEDE
Roma da En-Nesyri'den haber bekliyor. An itibariyle sarı-lacivertlilerin sunduğu şartlar Serie A ekibinin teklifinden daha yüksek.
Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
41 MAÇTA 20 GOL-3 ASİST
Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: NTV Spor