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Rekor teklif kabul edildi: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitiriyor!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
18 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:31
Rekor teklif kabul edildi: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitiriyor!

Fenerbahçe, santrfor transferi için mutlu sona çok yaklaşatı. Sevilla ile En-Nesyri transferi için büyük oranda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun son kararını bekliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe rekor bedelle yıldız golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de yönetim, Sevilla ile Youssef En-Nesyri'nin bonservisi konusunda büyük ölçüde anlaştı.

MALİYETİ 20 MİLYON EURO'YU GEÇİYOR

Faslı golcü için ödenecek rakam bonuslarla 20 milyon euroyu geçiyor.

En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma imzalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Rekor teklif kabul edildi: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitiriyor! - 1. Resim

ROMA DA BEKLEMEDE

Roma da En-Nesyri'den haber bekliyor. An itibariyle sarı-lacivertlilerin sunduğu şartlar Serie A ekibinin teklifinden daha yüksek.

Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

41 MAÇTA 20 GOL-3 ASİST

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Kaynak: NTV Spor
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