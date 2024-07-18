Rekor teklif kabul edildi: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitiriyor!

18 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:31

Fenerbahçe'nin yeni transferi Saint-Maximin Trabzonspor taraftarı ile atıştı: Ağla iyi gelir

Fenerbahçe'nin yeni transferi Saint-Maximin Trabzonspor taraftarı ile atıştı: Ağla iyi gelir

Fenerbahçe rekor bedelle yıldız golcüyü kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de yönetim, Sevilla ile Youssef En-Nesyri'nin bonservisi konusunda büyük ölçüde anlaştı.

MALİYETİ 20 MİLYON EURO'YU GEÇİYOR

Faslı golcü için ödenecek rakam bonuslarla 20 milyon euroyu geçiyor.

En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma imzalamak isteyen Fenerbahçe, oyuncuya teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

ROMA DA BEKLEMEDE

Roma da En-Nesyri'den haber bekliyor. An itibariyle sarı-lacivertlilerin sunduğu şartlar Serie A ekibinin teklifinden daha yüksek.

Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

41 MAÇTA 20 GOL-3 ASİST

Sevilla ile iki Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon 41 maçta 20 gol, 3 asistlik performans sergiledi.