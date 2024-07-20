Romelu Lukaku, adım adım Napoli'ye gidiyor!

20 Temmuz 2024 18:15 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 18:19

Okan Buruk'u mest eden Ziyech ve Mertens gösterdikleri performansla yüzleri güldürdü

Okan Buruk'u mest eden Ziyech ve Mertens gösterdikleri performansla yüzleri güldürdü

Antonio Conte'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Napoli, Romelu Lukaku transferinde adım adım sona geliyor.

LUKAKU, NAPOLİ'YE DOĞRU

İngiliz basınında yer alan habere göre Napoli, Romelu Lukaku ile her konuda anlaşma sağladığı açıklandı. İtalyan kulüp, Lukaku için 40 milyon euro isteyen Chelsea ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.

LUKAKU'NUN PERFORMANSI

Lukaku geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Roma ile 47 maça çıkarken 21 gol atıp 4 asistlik performans kaydetti.