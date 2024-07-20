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Romelu Lukaku, adım adım Napoli'ye gidiyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Temmuz 2024 18:15 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 18:19
Romelu Lukaku, adım adım Napoli&#039;ye gidiyor!

Napoli, Chelsea forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku ile her konuda anlaşma sağladı. İtalyan kulüp, Chelsea ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor.

Antonio Conte'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Napoli, Romelu Lukaku transferinde adım adım sona geliyor.

LUKAKU, NAPOLİ'YE DOĞRU

İngiliz basınında yer alan habere göre Napoli, Romelu Lukaku ile her konuda anlaşma sağladığı açıklandı. İtalyan kulüp, Lukaku için 40 milyon euro isteyen Chelsea ile bonservis pazarlığını sürdürüyor.

LUKAKU'NUN PERFORMANSI

Lukaku geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Roma ile 47 maça çıkarken 21 gol atıp 4 asistlik performans kaydetti.

Romelu Lukaku adım adım Napoli'ye: Anlaşma sağlandı

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Kaynak: tgrthaber.com
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