Ronaldo coştu Portekiz kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
12 Haziran 2024 00:28 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 00:33
Türkiye'nin EURO 2024'te gruptaki rakiplerinden Portekiz, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. Cristiano Ronaldo 90 dakika sahada kaldı ve 2 gol kaydetti.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Portekiz Milli Takımı, Aveiro şehrindeki hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni konuk etti.
Municipal de Aveiro Stadyumunda oynanan maça ev sahibi takım Portekiz hızlı başlayarak 18. dakikada Joao Felix'in ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Portekiz formasıyla EURO 2024'te 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 50 ve 60. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı üçe çıkardı.
Maçta başka gol olmayınca Portekiz, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr