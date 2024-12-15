Ronaldo yolcu uçağı satın aldı! Fiyatı tam 73 milyon dolar!

15 Aralık 2024 11:47 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 11:51

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 73 milyon dolara kendine yeni bir jet satın aldı. Uçağın ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Suudi Arabistan​ Ligi ekiplerinden Al Nassr​'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo​, bu ez futbolufyla değil yaptığı büyük harcama ile gündemde. Dünyanın gelmiş geçiş en çok kazanan sporcuları arasında yer alan tecrübieli futbolcu lüks tutkusunu bu kez de bir yolcu uçağıyla taçlandırdı.

39 yaşındaki futbolcu, 'Gulfstream G200' marka uçağını 20 milyon sterline satarken, yeni oyuncağı için tam 73 milyon dolar ödedi. Dışı karbon fiber olan jet, 19 kişilik dev bir yaşam alanı sunuyor ve 983 km hıza kadar ulaşabiliyor.

"LX-GOL" koduna sahip jetin tasarımında Ronaldo’ya özgü detaylar yer alıyor. Gol sevincini simgeleyen unsurlar, "CR7" logosu ve imzası uçağın pek çok noktasında görülebiliyor. Bu etkileyici jet, futbolcunun lüks yaşam tarzına bir kez daha vurgu yapıyor.