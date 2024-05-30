Sacha Boey geri dönüyor! Anlaşma sağlandı

30 May 2024 10:15 - Güncelleme : 30 May 2024 10:22

Galatasaray'ın 2021-22 sezonunda Fransız ekibi Reims'ten 1 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki sağ bek Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma altında ligde ve Avrupa'da sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.

Fransız oyuncu bu sezon devre arası transfer döneminde 30 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e gitmişti.

BAYERN'DE FORMAYI ALAMADI

Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kıran Sacha Boey, yeni takımında kendini göstermeyi başaramadı.

Boey, Bayern Münih ile sadece iki Bundesliga maçı 109 dakika forma giyebildi ve skor katkısı sağlayamadı. 24 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle mart ayından beri forma şansı bulamadı.

SACHA BOEY GERİ DÖNÜYOR!

Alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki sağ bek için Alman basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Akşam'ın Alman basınından derlediği habere göre; Sacha Boey gelecek sezon Süper Lig'de kiralık olarak forma giyecek.

"GALATASARAY, BAYERN İLE ANLAŞTI"

Haberde, Galatasaray'ın devre arasında 30 milyon Euro'ya sattığı Sacha Boey'yi önümüzdeki sezon kiralık olarak kadrosuna katmak için Bayern yönetimi ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların, Boey transferini kısa bir süre içerisinde açıklayacağı haberin detayında yer aldı.