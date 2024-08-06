Sahalarda nadir görüleni yaptı! Kaleden kaleye gol attı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 20:50 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 21:01
Ermenistan takımı Noah kalecisi Ognjen Cancarevic, AEK takımına kaleden kaleye gönderdiği top bir anda gol oldu. Sosyal medyada görüntü viral oldu.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Ermenistan ekibi Noah, Yunanistan takımı AEK ile karşı karşıya geldi.
Maçın devam ettiği esnada skor 1-1 iken 67. dakikada Noah takımının kalecisi Ognjen Cancarevic kaleden kaleye gönderdiği top bir anda gol oldu.
Kaleci Ognjen Cancarevic'in kaydettiği gol ile ev sahibi takım 3-1'lik skorla tur kapısını aralamayı başardı.
Kaynak: tgrthaber.com