Sahalarda nadir görüleni yaptı! Kaleden kaleye gol attı

06 Ağustos 2024 20:50 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 21:01

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Lille - Fenerbahçe maçının 11'leri belli oldu!

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçında Ermenistan ekibi Noah, Yunanistan takımı AEK ile karşı karşıya geldi.

Maçın devam ettiği esnada skor 1-1 iken 67. dakikada Noah takımının kalecisi Ognjen Cancarevic kaleden kaleye gönderdiği top bir anda gol oldu.

Kaleci Ognjen Cancarevic'in kaydettiği gol ile ev sahibi takım 3-1'lik skorla tur kapısını aralamayı başardı.