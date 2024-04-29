Sahaya telefon fırlatan Fatih Terim'den ilk açıklama! Fatih Terim Panathinaikos'u bırakacak mı?

29 Nisan 2024 14:24 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 14:26

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Aris'le kendi sahasında oynayan Panathinaikos takımı maçı 1-0 kaybetti. Bu kayıp hem taraftarları hem de teknik direktör Fatih Terim'i öfkelendirdi. Terim, 2023 yılının son aylarında Yunan devi Panathinaikos yönetimiyle bir buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

SAHAYA TELEFON FIRLATAN FATİH TERİM'DEN İLK AÇIKLAMA!

Yıllık 900 bin euro alacak olan Terim, takımı ligte hızla yükselişe koydu. Ancak 28 Nisan'daki Aris ile karşılaşma olay oldu. Terim, maç sırasında telefon fırlatması taraftarlar tarafından protesto edildi. Taraftar maçın kaybedilmesinde sorumlu olarak Fatih Terim'i sorumlu tutması ardından atılan sloganlara Terim daha çok öfkelendi. Basına da bu öfkesiyle yansıyan Terim'den ilk açıklama geldi.

Fatih Terim hem maçı değerlendirdi hem de yapılan protesto hakkında fikirlerini şu sözlerle sundu:

"Açıkçası bizim tarafta oyun anlayışı olarak bir şey değişmedi. Bir takım düşünün kendi sahasındaki 3 maçta 3 tane birinci dakika gol yiyor her maçta. Buradaki AEK, PAOK, şimdiki Aris maçı. Birinci dakika 3 tane gol yiyoruz. Bunların altından kalkmak çok kolay olmuyor tabii ki. Özellikle play-off'ta. Buna rağmen, bugün özellikle, golden sonra tekrardan vitesi arttırıp, reaksiyon göstermeliydik. İlk yarı bunu gösteremedik. Oyunda, oyuncuda değişiklik yaptık. Altından kalkamadık maalesef. Şimdi burada, özellikle bizi çok ilgilendiren haberi aldıktan sonra (PAOK-AEK maçı) açıkçası ikinci yarı bunun altından kalkacağımızı düşündüm. Ama kalkamadık maalesef. Şampiyon olmak istiyorsanız, bunun altından kalkacaksınız. Kritik olan zamanlarda bu cevabı sahada vermeliyiz. Başka türlü bir şeyin sahibi olamazsınız. Maalesef olmadı."

FATİH TERİM PANATHİNAİKOS'U BIRAKACAK MI?

Terim'in öfkesi sonrası sosyal medyada Panathinaikos'u bırakacağına dair iddialar yer aldı. Terim, öyle bir durumun söz konusu olmadığı ayrıca yaşadığı olumsuz olayı da hayatında ilk kez yaşadığı şu ifadelerle belirtti:

"Hiçbir maçtan sonra, hiçbir mağlubiyetten sonra, hayatım boyunca oyuncularımla ilgili bir şey söylemedim. Bir bitirelim sezonu, zaten oradan sonra gerekli açıklamaları, düşüncelerimin neler olduğunu anlatacağım. İlk geldiğim gün birlikte oynayacağımızı söylemiştim. Şans vermediğim oyuncu da yok. Şuna çok inanıyorum iyi günde de, kötü günde de, aynı duyguları paylaşan bir topluluk çok önemlidir. Kulüp, hocalar, oyuncular, taraftarlar... Bunların hepsi bir gaye, hedef için birbirleri için yaşamalılar. En önemli özelliklerimden birisi, adaletli olmayı çok ciddiye alıyorum. Elimden geldiğince öyle çalışıyorum. Ama mesela kim kadroda yoksa, zaten neden yok diye sorulur hep. Muhakkak bir nedeni vardır. Ben ayrıca geldiğim zaman ne söylediysem, şimdi de aynı yerdeyim. Ama tabii ki sezon sonundan sonra daha geniş bir toplantı yaparız. Rahat rahat her şeyi sorarsınız. Ben de bütün açıklığıyla anlatırım. Ama herhangi bir maçtan sonra benim oyuncuları suçladığım, hata var dediğim görülmemiştir. Eğer bir hata varsa, benimdir. Hayatımda hiç karşılaşmadığım bir tepkiyle karşılaştım bugün. Hayatta her şeyi görmek var demek ki."