Saint-Maximin transferinde mutlu son: Kulübüyle de anlaşıldı! İstanbul'a geliyor

10 Temmuz 2024 13:35 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 13:57

Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için yaptığı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Bertuğ Yıldırım için yaptığı teklif ortaya çıktı

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

OYUNCUYLA ANLAŞMA TAMAM

Portekizli teknik adamın isteği doğrultusunda hızlı bir kanat oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin ile her konuda anlaştı. Kulübünün izin vermesinin ardından Fenerbahçe'yle görüşen futbolcu, Jose Mourinho faktörü sebebiyle sarı-lacivertlilere "evet" dedi.

SUUDİ EKİBİ DE TRANSFERE ONAY VERDİ!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Al Ahli ve Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME HAZIRLANIYOR, İŞ İMZAYA KALDI

Allan Saint-Maximin'in temsilcisi, İstanbul'da hizmet veren, FIFA ve CAS ile çalışan bir hukuk bürosunu aradı ve sözleşmenin hazırlanması konusunda hukuki destek istedi. Oyuncunun sözleşmesi hazırlanıyor. İş resmi imzaya kaldı.

Yıldız futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi ve transferin resmen duyurulması bekleniyor.

FENERBAHÇE İÇİN GEMİLERİ YAKMIŞTI!

Allan Saint-Maximin, dün sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulunmuştu. Fransız futbolcu paylaşımında, "Engel ne kadar büyükse, o engeli aşmak da o kadar şereflidir" ifadelerini kullandı.

Maximin'in bu paylaşımı kısa süre içinde gündem olmuştu.

ÜCRETİNDE İNDİRİME GİTTİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuya yıllık 4.5 milyon euro teklif ettiği, kalanını da Al-Ahli ödeyeceği öne sürüldü.

Suudi ekibinden yıllık 10.5 milyon Euro kazanan Allan Saint-Maximin'in ise yıllık 7 milyon euroya kadar indiği iddia edildi.

31 MAÇTA 4 GOL-10 ASİST

30 Temmuz 2023'te İngiliz ekibi Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euro karşılığında transfer olan Fransız futbolcu, 2023-2024 sezonunda forma giydiği 31 maçta 4 gol ve 10 asist kaydetti.