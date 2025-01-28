Sakaryaspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi!

28 Ocak 2025 18:02 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 18:43

Sakaryaspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bakkal'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. İşte detaylar...

Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm şartlarda anlaştı

Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm şartlarda anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal dönemi sona erdi. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK’ya 2-1 mağlup olmuştu. Bakkal, takımına 1,36’lık puan ortalaması kazandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mesut Bakkal ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ligin 8. haftasında Suat Kaya’nın yerine göreve getirilen tecrübeli teknik adam, Sakaryaspor’un başında çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bu süreçte takımına 1,36’lık puan ortalaması kazandıran Bakkal ile karşılıklı anlaşarak vedalaşıldığı belirtildi.