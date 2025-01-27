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Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı açıklandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ocak 2025 18:06 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 18:13
Trendyol Süper Lig&#039;de 23. hafta programı açıklandı!

TFF yaptığı açıklamaya göre, planlanan maç programının Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna göre yeniden revize edilme ihtimali bulunuyor.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali bulunan Galatasaray, bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi play-off maçının olmaması halinde yayın programı doğrultusunda Trabzonspor-ikas Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ligde 23. haftanın müsabaka programı şöyle:

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş (BG Grup 4 Eylül)

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9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (GAİN Park)

Edin Dzeko - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor (RAMS Park)

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10 Şubat Pazartesi:

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe (Grey Beton Bodrum)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

Simon Banza - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

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Kaynak: tgrthaber.com

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