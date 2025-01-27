Galatasaray'ın istediği Axel Disasi Aston Villa'ya transfer oldu!

27 Ocak 2025 20:12 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 20:22

Süper Lig'in lider takımı Galatasaray, transfer döneminde ilgilendiği Axel Disasi transferinde gelişme yaşandı. Premier Lig takımı Aston Villa, Disasi'yi renklerine bağladı.

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Premier Lig devi Chelsea forması giyen Axel Disasi'nin Süper Lig lideri Galatasaray'la isminin geçmesinden sonra dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun yaptığı habere göre; Aston Villa'nın Fransız stoper ile transfer için anlaşma sağladığı aktarıldı.

Aston Villa'nın Axel Disasi transferinde Chelsea ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

26 yaşındaki stoper, bu sezon Chelsea'de 17 karşılaşmada forma şansı buldu. Axel Disasi, bu mücadelelerde 2 gol attı ve 2 asist üretti. Axel Disasi'nin Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Fransız stoperin güncel piyasa değeri 30 milyon euro.