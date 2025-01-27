İspanya milli takımı Luis de la Fuente ile yola devam kararı aldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: AA
27 Ocak 2025 18:52 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 18:53
İspanya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Luis de la Fuente'nin sözleşmesi yenilendi.
İspanya Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamada 63 yaşındaki İspanyol teknik adamla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Luis de la Fuente, 2022'de başına geçtiği İspanya Milli Takımı'nı 2022-23 UEFA Uluslar Ligi ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda zafere taşıdı.
Kaynak: AA