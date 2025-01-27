Omar Elabdellaoui emekli oldu!

27 Ocak 2025 19:29 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 20:11

Galatasaray'ın eski Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, profesyonel kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

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Galatasaray'ın eski sağ beki Omar Elabdellaoui, kariyerine hakkında radikal bir karar aldı.

Norveçli savunma oyuncusu, profesyonel futbol kariyerini 33 yaşında noktaladığını açıkladı.

Omar Elabdellaoui yaptığı paylaşımında, "Artık bu güzel oyundan, bana hayal edebileceğimden çok daha fazlasını veren oyundan uzaklaşma zamanım geldi. Bu inanılmaz yolculuğun parçası olan herkese kalbimin derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

KARİYER PERFORMANSI

Skeid Oslo altyapısında futbola başlayan Omar Elabdellaoui daha sonra Manchester City altyapısı, Stromsgodset, Feyenoord, Braunschweig, Olimpiakos, Hull City, Galatasaray ve Bodo Glimt'te oynadı.

Omar Elabdellaoui, Galatasaray'da toplam 20 maçta forma giymişti.