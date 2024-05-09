Şampiyonlar Ligi finalinde Jude Bellingham detayı: Dortmund kaybetse de kazanacak!

09 May 2024 19:37 - Güncelleme : 09 May 2024 19:39

İspanyol devi Real Madrid, Bayern Münih karşısında 87. dakikasına 1-0 geride girdiği maçı Joselu'nun attığı gollerle 2-1 kazanarak finale yükseldi ve bir başka Alman ekibi olan Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

1 Haziran'da Wembley'de iki takım kupayı kazanmak için mücadele verecek.

İLGİNÇ BELLİNGHAM DETAYI

Sezon başında 103 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Jude Bellingham hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı.

Bonservis bedelinin yanı sıra anlaşmada yüksek bedelli bonuslar da yer alıyor.

REAL MADRİD FİNALDE KAZANIRSA 25 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Yabancı basında yer alan iddiaya göre; Real Madrid finali kazanırsa Borussia Dortmund'a Jude Bellingham için 25 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.

DORTMUND KUPAYI ALIRSA 20 MİLYON EURO KAZANACAK

Diğer taraftan Dortmund finali kazanırsa UEFA'dan 20 milyon Euro daha ödül kazanacak. Alman ekibi maçı kazansa da kaybetse de mali olarak karlı çıkacak.

DORTMUND 11 YIL SONRA FİNALDE

Borussia Dortmund 11 sene önce yine Wembley'de bir başka Alman ekibi Bayern Münih'e karşı finalde kaybetmişti. Alman devi 1997'deki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra ilk kez kupayı müzesine götürmek istiyor.

Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 14 kez kazanan Real Madrid ise bu alanda açık ara farkla zirvede yer alıyor.