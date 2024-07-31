Şampiyonlar Ligi kura çekimine yeni format

31 Temmuz 2024 17:18 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:19

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

UEFA, bu sezon yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde normal sezon kura çekimlerinin yazılım yardımıyla yapılacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ağustos'ta Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek kura çekiminde özel bir yazılım kullanılacak.

TORBALAR

UEFA katsayısı sistemine göre takımlar, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde 4'er, Konferans Ligi'nde ise 6 torbaya ayrılacak.

Birinciden başlayıp dördüncü torbaya doğru devam edecek kura çekiminde takımlar, her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.

FİKSTÜR DE UYGULAMA İLE ÇEKİLECEK

Yeni sistem, ülke koruması ve aynı ülkeden 2'den fazla kulübün eşleşememesi gibi kura kriterlerini gözetecek şekilde, eşleşmelerin herhangi bir çakışma yaşanmadan gelişigüzel gerçekleştirilmesini garanti altına alacak.

Yazılım ayrıca iç ve dış sahada oynanacak maçlara da karar verecek. Takvimde çakışma yaşanmaması amacıyla müsabaka tarihleri ve başlama saatleri 31 Ağustos'ta ilan edilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN YENİ FORMATI

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yeni formata göre takım sayısı 32'den 36'ya yükseltilerek geleneksel grup aşamasından lig sistemine geçildi.

Takımlar, mevcut sistemdeki 3 rakiple oynanan 6 grup karşılaşması yerine 8 farklı ekibe karşı 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere en az 8 lig maçı yapacak.

Ligi ilk 8'de bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, son 16 turu için iki ayaklı play-off müsabakaları oynayacak.

DEVLER LİGİ'NE 4 YENİ KONTENJAN

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde dört yeni kontenjandan biri, UEFA klasmanında 5. basamakta yer alan ülkenin yerel liginde 3. sırayı elde eden takıma gidecek. Bir takım da "Şampiyonlar Yolu"ndan gelerek yerel lig şampiyonları arasından turnuvaya katılacak.

Diğer iki kontenjan ise Avrupa kupalarında bir önceki sezon en iyi kolektif performansı gösteren ülkenin ekiplerine verilecek. Takımların önceki sezon Avrupa'da topladığı puanlar, temsil ettikleri ülkenin katılımcı sayısına bölünecek. Söz konusu puan hesaplamasında ilk ikiye giren ülkelerin yerel liglerinden Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanamayan temsilciler, bu iki kontenjanın sahibi olacak.

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde de 36'şar ekipten oluşan benzer format uygulanacak.