Son dakika! Fenerbahçe'nin Lille maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

31 Temmuz 2024 13:51 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:27

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

Fred'den Fenerbahçe'ye kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Lille ile kozlarını paylaşacak.

DEPLASMANDAKİ İLK MAÇ KOVACS'IN

Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

KADIKÖY'DEKİ MAÇTA İSPANYOL HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynayacağı rövanş maçında ise İspanyol hakem Jose María Sanchez düdük çalacak.

KOVACS TÜRKİYE-ÇEKYA MAÇINA DAMGA VURMUŞTU!

Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda karşılaşacağı maçı yönetecek olan Rumen hakem Istvan Kovacs, EURO 2024'te oynanan Türkiye-Çekya maçında gösterdiği kartlarla damga vurmuştu.

19 SARI 2 KIRMIZI KART ÇIKARDI!

Rumen hakem milli takımımıza 12 sarı kart çıkarmıştı. Toplamda 19 sarı 2 kırmızı kart çıkararak turnuvadaki en çok kart gösterilen maçın hakemi olarak dikkat çekmişti.