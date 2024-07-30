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Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 22:00 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 22:36
Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu ile oynanan gecenin sonuçları belli oldu. Fenerbahçe ilk maçta Lugano'yu 4-3'lük skorla kazandığı maçın rövanşında evinde 1-1 berabere kalarak turu atlayan taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla gecenin sonuçları belli oldu.

Karabağ 5-0 Lincoln Red

Petrocub 1-1 Apoel

Sparta Prag 4-2 Shamrock Rovers

TNS 0-1 Ferencvaros

Slavan Bratislava 2-0 Celje

Klaksvik 1-1 Malmö

Fenerbahçe 2-1 Lugano

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Kaynak: tgrthaber.com
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