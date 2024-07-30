Şampiyonlar Ligi elemelerinde gecenin sonuçları!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 22:00 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 22:36
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu ile oynanan gecenin sonuçları belli oldu. Fenerbahçe ilk maçta Lugano'yu 4-3'lük skorla kazandığı maçın rövanşında evinde 1-1 berabere kalarak turu atlayan taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarla gecenin sonuçları belli oldu.
Karabağ 5-0 Lincoln Red
Petrocub 1-1 Apoel
Sparta Prag 4-2 Shamrock Rovers
TNS 0-1 Ferencvaros
Slavan Bratislava 2-0 Celje
Klaksvik 1-1 Malmö
Fenerbahçe 2-1 Lugano
Kaynak: tgrthaber.com