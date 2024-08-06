Şampiyonlar Ligi'nde hakem krizi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 18:56 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 19:01
Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu için İskoç takım Rangers ve Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev maçı öncesi karşılaşmanın VAR hakemleri görevden alındı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçı olan Rangers, Dynamo Kiev karşılaşma öncesi VAR görevlileri olan Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'i maça kısa süre kalırken değiştirilmek zorunda kaldı.
HAKEMLER GÖZALTINA ALINDI
Maçın iki VAR görevlisinin görevden alındığı açıklandı. Polonya'dan TVP SPORT, VAR hakemleri Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'in gece saat 2'de sarhoş halde çalıntı bir yol tabelası taşırken polis tarafından gözaltına alındığını iddia etti.
Bu gelişme üzerine karşılaşma öncesi yerlerine Tomasz Kwiatkowski ve Pawel Malec ikilisi görev yapacak.
Kaynak: tgrthaber.com