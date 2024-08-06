Şampiyonlar Ligi'nde hakem krizi!

06 Ağustos 2024 18:56 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 19:01

TFF'de bazı kurulların başkan ve üyeleri açıklandı!

TFF'de bazı kurulların başkan ve üyeleri açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ilk maçı olan Rangers, Dynamo Kiev karşılaşma öncesi VAR görevlileri olan Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'i maça kısa süre kalırken değiştirilmek zorunda kaldı.

HAKEMLER GÖZALTINA ALINDI

Maçın iki VAR görevlisinin görevden alındığı açıklandı. Polonya'dan TVP SPORT, VAR hakemleri Bartosz Frankowski ve Tomasz Musial'in gece saat 2'de sarhoş halde çalıntı bir yol tabelası taşırken polis tarafından gözaltına alındığını iddia etti.

Bu gelişme üzerine karşılaşma öncesi yerlerine Tomasz Kwiatkowski ve Pawel Malec ikilisi görev yapacak.