Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray taraftarlarından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye protesto!

27 May 2024 22:07 - Güncelleme : 27 May 2024 22:15

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu en iyi 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu en iyi 11'i belli oldu!

Sezonu lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray 19.05'te şampiyonluk törenine başladı.

Kupayı alacağı zaman sahneye kupayı takdim etmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi davet edildi. Tam o sırada Galatasaraylı taraftarlar topluca TFF Başkanını protesto etti.