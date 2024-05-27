Şampiyonluk kutlamasında Galatasaray taraftarlarından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye protesto!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
27 May 2024 22:07 - Güncelleme : 27 May 2024 22:15
Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi kupa seremonisi için sahneye davet edildiği anda Galatasaraylı taraftarlarca protesto edildi.
Sezonu lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray 19.05'te şampiyonluk törenine başladı.
Kupayı alacağı zaman sahneye kupayı takdim etmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi davet edildi. Tam o sırada Galatasaraylı taraftarlar topluca TFF Başkanını protesto etti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr