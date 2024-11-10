Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Galatasaray maçı için gönlünden geçeni açıkladı: Ben 1-1 bitsin istiyorum 

10 Kasım 2024 00:47 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 01:11

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe karşılaşması öncesi ve sonrası sarf ettiği sözlerle gündeme gelen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarı olduğunu gizlemeyen Yüksel Yıldırım, "Ben, Galatasaray maçı 1-1 bitsin istiyorum" dedi. Yıldırım'ın bu açıklamasına Fenerbahçelilerden tepki geldi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, oynayacakları Galatasaray maçı öncesi gönlünden geçen skoru açıkladı. Galatasaray taraftarı olduğunu ve bunu hiçbir zaman gizlemediğini açıkça belirten Yıldırım, maçı kazanmak için çıkacaklarını, gönlünden geçen skorun da "1-1 beraberlik" olduğunu söyledi.

YÜKSEL YILDIRIM: BEN 1-1 BİTSİN İSTİYORUM

Lider Haber canlı yayınına telefon bağlantısı gerçekleştiren Yıldırım, "Galatasaray beni çıkar, ezer, yener. Hiç laf söyleyemem ama ben sahaya yenmeye veya puan almaya çıkıyorum. Ben, 1-1 bitsin diye istiyorum." dedi.

"SAMSUNSPOR'UN KONDİSYONU ÇOK İYİ"

Ligde kondisyonu en iyi takım olduklarını belirten Yıldırım, "Yenersek de şaşırmayın. Samsunspor kondisyonu 90 dakika giden belki de tek takım. Biz bitti demeden bitmez. Galatasaray mesela maçı tam götüremiyor. Benim gönlüm 1-1 veya en kötü 2-1 almak." dedi.