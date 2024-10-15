Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan bomba itiraf! 3 büyüklerden tuttuğu takımı açıkladı

15 Ekim 2024 21:09 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 21:52

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi tartışmalara yol açan açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, 3 büyüklerden tuttuğu takımı açıkladı.

Trendyol Süper Lig​'in flaş ekibi Samsunspor​'un Başkanı Yüksel Yıldırım​ yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla puan tablosunda ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibinin başkanı Yıldırım, 3 büyükler arasında tuttuğu takımı itiraf etti. Yıldırım'ın bu itirafı tartışmaları da beraberinde getirdi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ FENERBAHÇE​" SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Süper Lig ikincisi Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım flaş açıklamalar yaptı. Radyo Gol'e konuşan Yıldırım, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı "Seyirci ve destek olarak Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe" şeklindeki sözleriyle ilgili yeni açıklama yaptı.

1960 doğumlu olduğunu söyleyen Yüksel Yıldırım, "Samsunspor ise 1965 yılında kuruldu. Ben 5 yaşındayken Samsunspor kuruluyor. Benim bütün aile çevrem Fenerbahçe ve Galatasaray’ı tutarken sen neyi tutacaktın?" diye konuştu.

3 BÜYÜKLERDEN TUTTUĞU TAKIMI AÇIKLADI

Süper Lig'de 3 büyüklerden gönül verdiği takımı itiraf eden Yıldırım, "Evet, Galatasaray​ sempatizanlığım var ama benim birinci takımım Samsunspor. Bunu her yerde göğsümü gererek söylüyorum. 3 büyüklerden de Galatasaray’ı desteklediğimi söyledim. Bunda yanlış bir şey mi var?" dedi.

Yüksel Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"ALİ KOÇ'U BEN Mİ YUHALATTIM?"

"Beni Türkiye’de Fenerbahçe düşmanı gibi göstermeye çalışıyorlar. Niye böyle yapıyorsunuz? Ali Koç’u ben mi parklarda yuhalattım, ben mi istifa diye bağırttım? Fenerbahçeliler yapıyor. Galatasaraylılar gidiyor, 2 sene şampiyon olmuş Dursun Özbek’i göndermeye çalışıyor. Türkiye’de futbol anlayışı bu.

"TÜRKİYE SAMSUNSPOR'U KONUŞUYOR"

Samsunspor Futbol Kulübü anonim şirkettir. Şirketin yüzde 100 hisseleri bana aittir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Madem Fenerbahçeliler ortayı yaptı, ben de kafayı vurdum golü attım. Bütün Türkiye bugün Samsunspor’u konuşuyor.

"GALATASARAY'I YENMEK İSTİYORUZ"

Ülkede futbol üzerine bir gerginlik var. Bir başkan, Fenerbahçe maçı öncesinde 'Benim birinci takımım Samsunspor, ikinci takımım Galatasaray' derse...

Biz Galatasaray'ı yenmek istiyoruz kardeşim! Yeneceğiz de. Bu kadar iddialı söylüyorum. Ben Galatasaray maçında da, aynı Fenerbahçe maçında verdiğim primi vereceğim."

"FENERBAHÇE BANKALARIN KUCAĞINA OTURMUŞ"

Fenerbahçe gidiyor bir oyuncuya 20 milyon veriyor, benim bütün yıldaki futbolcu bütçem 15 milyon. Fenerbahçe her maça özel uçakla gidiyor, ben gitmiyorum. Fenerbahçe'nin 200-300 milyon Euro borcu var, benim 0 borcum var. Neden ben bankaların kucağına oturmamışım, onlar oturmuş? Bunları konuşalım Türkiye'de."