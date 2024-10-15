Galatasaray'da Muslera masalı bitmek üzere! Alternatif belirlendi

15 Ekim 2024 18:30 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 18:44

Sarı-kırmızılı takım kalecisi Fernando Muslera sonrası için plan kurduğu iddia edildi. Galatasaray forması altında efsaneleşen Uruguaylı file bekçisinin kariyerinin sonlarına doğru gelmesi sebebiyle kaleci arayışında olan yönetimin hedefi yabancı kaleci.

Galatasaray​'da 13. sezonunu oynayan ve taraftarın kalbinde taht kuran takım kaptanı Fernando Muslera​ ile sezon sonunda radikal bir karar alınacak.

Muslera'nın ilerleyen yaşı ve ülkesinde kariyerini noktalamasını istemesi üzerine sarı kırmızılı renklerle tarihe yazan kaleci ile sezon sonunda vedalaşacak.

"ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR"

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılarak gündem hakkında açıklamalar yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk​, 38 yaşındaki kaleci hakkında, "Sezon bittiğinde ülkesine dönmek niyetinde." olduğunu ifade etti.

"Çok profesyonel, çok çalışıyor. Bence oynar, devam eder. Benim görüşümü sorarsan kaleci olarak oynayabilecek özelliklere sahip. Geçen sene de bu sene ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var." dedi.

Muslera'nın yerine birini bulmanın kolay olmadığını vurgulayan Buruk, "Takım kaptanı. Takıma, camiaya hakim. Önemli bir karakter. Çok da iyi kaleci. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil. Ne kadar verip bir kaleci bulacaksınız. Aynı profesyonellikte, aynı karakterde, aynı aidiyette birini..." sözlerini sarf etti.

İLK HEDEF BENİTEZ

Galatasaray yönetimi sezon sonunda yolların ayrılacağı Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın alternatifi belirlendi.

Menajer Gardi'nin listesine aldığı ilk sıradaki kaleci PSV Eindhoven​ forması giyen Walter Benitez oldu. Hollanda ekibinin formasını başarılı bir şekilde giyen Benitez 31 yaşında olmasına rağmen Arjantin milli takımından davet aldı. Ayrıca Benitez'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Hollanda devinden ayrılmaya hazırlanan tecrübeli file bekçisinin, LaLiga ekibi Atletico Madrid de dahil olmak üzere henüz hiçbir takımla anlaşma yapmadığı, bu sebeple Galatasaray'ın da bu transferde şanslı kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.