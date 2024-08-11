Samsunspor - Beşiktaş canlı maç anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 21:33 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 21:57
Beşiktaş Süper Lig'de sahneye Samsunspor deplasmanında çıkıyor. Maçın tüm ayrıntıları tgrthaber.com'da yer alıyor. İşte maçtan öne çıkan anlar...
Beşiktaş, Süper Lig yeni sezon ilk maçında Samsunspor deplasmanında sahneye çıkıyor.
1' Maç başladı.
2' Samsunspor'da Bola sol kanattan pasını verdi. Gedson'un dokunamadığı topta Holse'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
4' Marius Mouandilmadji'nin yerde kaldığı pozisyonda rakibinin kramponuna basan Gabriel Paulista'nın bileğinde bir sakatlık meydana geldi. Brezilyalı futbolcu için saha alanına sağlık görevlileri girdi.
Kaynak: tgrthaber.com