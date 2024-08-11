Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi!

11 Ağustos 2024 22:16 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 23:45

Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında Trendyol Süper Lig'in açılış maçında sahaya çıktı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş maça yeni transferlerinin golleri ile hızlı başladı. Siyah-beyazlılar 31. dakikada Rafa Silva ve 36. dakikada Gabriel Paulista'nın golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı iki takımın etkili oyunu ile oynansa da gol çıkmadı ve Beşiktaş ilk yarıda bulduğu gollerle birlikte Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

NECİP 16. SEZONUNA BAŞLADI

Beşiktaş'ın altyapısında yetişerek takım kaptanlığına kadar yükselen futbolcusu Necip Uysal, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta maçında Samsunspor'a karşı 46. dakikada Gabriel Paulista'nın yerine oyuna girerek siyah-beyazlı takımda üst üste 16. sezonuna başladı.

Necip Uysal, 15 sezon boyunca formasını giydiği Beşiktaş ile Süper Lig'de toplam 332 maça çıkarken 4 gol atma başarısı gösterdi.

BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERLERİ İLE 3 PUANI ALDI

Siyah-beyazlı takımda sezon başı transferlerinden Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın attığı goller ile Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'de ilk maçtan 3 puanı cebine koymayı başardı.

THOMAS REİS'İN İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Samsunspor'da geçen sezon başarılı bir performans gösteren teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından göreve gelen Alman teknik direktör Thomas Reis, Beşiktaş maçı ile birlikte ilk kez takımın başında resmi bir karşılaşmaya çıktı.

GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in bu gece oynanan diğer maç sonuçları şu şekilde:

Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Alanyaspor 1-1 Eyüpspor

MAÇ PROGRAMI

Beşiktaş haftayı 3 puan ile kapatırken gelecek hafta Antalyaspor'u evinde misafir edecek.

Samsunspor ise haftayı puansız kapatırken sonraki maçta deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.