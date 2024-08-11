Sivasspor evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı!

11 Ağustos 2024 21:11 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 21:32

Arsenal düzenlediği Emirates Kupası'nda şampiyon oldu!

Arsenal düzenlediği Emirates Kupası'nda şampiyon oldu!

Trendyol Süper Lig açılış haftasında Sivasspor ve Trabzonspor karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç başladığı gibi golsüz tamamlandı. Takımlar 1'er puanı paylaştı.

REY MANAJ 11'DE

Bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Arnavut golcü Rey Manaj, yeni sezonun ilk maçında Sivasspor ile sahaya çıktı. Trabzonspor karşısında ilk 11 de maça başlayan Manaj 90 dakika sahada kaldı.

SAVİC VE OKAY İLK 11'DE

Trabzonspor'un yeni yıldız transferleri Stefan Savic ve Okay Yokuşlu, Trendyol Süper Lig'in ilk maçında sahaya ilk 11'de başladı.

Ayrıca yeni transferlerden Draguş, Barisic, Malheiro ve Cihan Çanak'ta ilk 11'de sahaya çıkan isimlerdi.

HACIOSMANOĞLU VE OTYAKMAZ TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Karşılaşmayı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz beraber izledi.

Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, maç öncesinde saha kenarında tribünleri selamladı.

MAÇ PROGRAMI

Trabzonspor haftayı 1 puan ile kapatırken gelecek hafta bay atlayacak.

Sivasspor da haftayı 1 puan ile kapatırken sonraki maçta Kayserispor deplasmanına gidecek.