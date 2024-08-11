Kotaro Kiyooka, Paris 2024'te altın madalya kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 19:50 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 19:41
Kotaro Kiyooka, Paris 2024'te altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında erkekler 65 kiloda altın madalya Japonya'ya gitti.
Champ de Mars Arena'daki karşılaşmaların finalinde İranlı Rahman Amourzadkhalili'yi mağlup eden Japon Kotaro Kiyooka, altın madalya kazandı.
Arnavut Islam Dudaev ile Porto Rikolu Sebastian Rivera, bu kategoride bronz madalyayı paylaştı.
Kaynak: tgrthaber.com