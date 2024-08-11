Givi Matcharashvili, Paris 2024'te altın madalya kazandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ağustos 2024 20:07 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 19:41
Givi Matcharashvili, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları güreş branşında erkekler 97 kiloda madalyalar dağıtıldı.
Champ de Mars Arena'daki müsabakaların finalinde Bahreynli Akhmed Tazhudinov'u mağlup eden Gürcü Givi Matcharashvili, altın madalyanın sahibi oldu.
Bu kategoride Azerbaycanlı Magomedkhan Magomedov ile İranlı Amirali Azarpira bronz madalya aldı.
Kaynak: tgrthaber.com