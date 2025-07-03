Samsunspor duyurdu: Antoine Makoumbou imzayı attı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten anlaşmayla ilgili açıklama geldi...

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kongo Milli Takımı formasını da giyen 26 yaşındaki futbolcu, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın da katıldığı törende kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

"GÜÇ KATACAK"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Makoumbou, Atatürk'lü arma için sahada olacak ve yeni sezonun gücüne güç katacak" ifadelerine yer verildi.

Makoumbou’ya yeni yolculuğunda başarılar dilenirken, Samsunspor’un 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devam ettiği belirtildi.