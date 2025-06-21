Roma'nın golcüsü Süper Lig'e: Sürpriz transfer duyuruldu!

Süper Lig'de Başakşehir'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Başakşehir, Çizme basınının haberine göre Romalı Eldor Shomurodov'u transfer etmek üzere.

BAŞAKŞEHİR'DEN SÜRPRİZ FORVET TRANSFERİ

Habere göre Başakşehir, bu transfer için Roma'ya 8-10 milyon arasında bir bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde Başakşehir, kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasını yapmış olacak.

SHOMURODOV VE ROMA PERFORMANSI

Roma formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan 29 yaşındaki hücumcu, 7 gol ve 5 asist kaydetmişti.