Roma'nın golcüsü Süper Lig'e: Sürpriz transfer duyuruldu!

İstanbul
Romalı Eldor Shomurodov, resmen Süper Lig yolunda. La Gazetta della Sport, Romalı golcü Eldor Shomurodov'un Süper Lig'e transferini duyurdu.
Süper Lig'de Başakşehir'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Başakşehir, Çizme basınının haberine göre Romalı Eldor Shomurodov'u transfer etmek üzere.
Habere göre Başakşehir, bu transfer için Roma'ya 8-10 milyon arasında bir bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde Başakşehir, kulüp tarihinin en pahalı anlaşmasını yapmış olacak.
Roma formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maça çıkan 29 yaşındaki hücumcu, 7 gol ve 5 asist kaydetmişti.