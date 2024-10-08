Samsunspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 21:26 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 21:34
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.
Karadeniz ekibinin yaptığı açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı bildirildi.
Isınma koşusu ile başlayan antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: tgrthaber.com