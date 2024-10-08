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Samsunspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 21:26 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 21:34
Samsunspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde karşı karşıya geleceği Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Karadeniz​ ekibinin yaptığı açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı bildirildi.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman​ çift kale maç ile tamamlandı.

Samsunspor​, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Samsunspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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