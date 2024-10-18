Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

18 Ekim 2024 18:46 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 18:47

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve dar alanda oyun ile başlandı. Pas çalışması yapan futbolcular, taktik ağırlık çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.