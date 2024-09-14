Samsunspor-Konyaspor maçında Narin pankartı!

14 Eylül 2024 18:06 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 18:13

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Samsunspor evinde Konyaspor'u misafir etti. Maç önü seremonisinde takımlar sahaya 'Narin' pankartı ile adım attı.

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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Karadeniz takımı Samsunspor evinde Konyaspor'u misafir etti.

Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan maçın öncesinde her iki takımda sahaya ortak pankart ile çıktı. Samsunspor-Konyaspor maçında futbolcular sahaya Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin için 'Çocuklar Narin'dir Karanlıklara Teslim Etmeyelim' yazılı pankart ile çıkıldı.

Futbolcular ile birlikte seramoniye çıkan çocuklar; "Çocuklar NARİNdir. Karanlıklara teslim etmeyelim." yazılı pankartı taşıdı. Seramonin ardından kız çocukları, ellerinde taşıdıkları beyaz balonları gökyüzüne bıraktı.