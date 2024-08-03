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Samsunspor'da sakatlık şoku! Emre Kılınç'ın çene kemiği kırıldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ağustos 2024 18:59 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:00
Samsunspor&#039;da sakatlık şoku! Emre Kılınç&#039;ın çene kemiği kırıldı

Samsunspor'un 29 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Trendyol Süper Lig takımı Samsunspor'da sol kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın alt çene kemiğinin kırıldığı açıklandı.

Kırmızı-beyazlı kulübün yaptığı yazılı açıklamasında, Emre Kılınç'ın antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası alt çene kemiğinin (Mandibula) kırıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan tecrübeli futbolcunun, Medical Park Samsun Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Samsunspor'da Emre Kılınç'ın bu maçta forma giyemeyeceği açıklandı.

SEZON KARNESİ

Emre Kılınç geçen sezon Samsunspor forması ile 33 maçta 4 gol atarken 4 asist üretti.

Emre Kılınç - Player profile 24/25 | Transfermarkt

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Kaynak: tgrthaber.com
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