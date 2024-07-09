Şanlıurfaspor, Estonyalı golcü Reinkort'u transfer etti!

09 Temmuz 2024 19:01 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:15

Kupa Amerika'da Arjantin ve Kanada yarı finalde karşılaşıyor!

Kupa Amerika'da Arjantin ve Kanada yarı finalde karşılaşıyor!

İki İngiliz devi Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor: Rekorla tarihe geçecek!

İki İngiliz devi Ferdi Kadıoğlu için yarışıyor: Rekorla tarihe geçecek!

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, İrlanda'nın Bohemian takımından Estonya A Milli takımında da oynayan Forvet Sten Reinkort ile sözleşme imzaladı." denildi.

SEZON KARNESİ

Geçen sezonu İrlanda Ligi takımı Bohemian'da geçiren Reinkort, 8 maçta 1 gol atabildi.