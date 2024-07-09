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Şanlıurfaspor, Estonyalı golcü Reinkort'u transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 19:01 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:15
Şanlıurfaspor, Estonyalı golcü Reinkort&#039;u transfer etti!

1. Lig takımı Şanlıurfaspor sosyal medya hesabından Estonyalı golcü forvet Sten Reinkort'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, İrlanda'nın Bohemian takımından Estonya A Milli takımında da oynayan Forvet Sten Reinkort ile sözleşme imzaladı." denildi.

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SEZON KARNESİ

Geçen sezonu İrlanda Ligi takımı Bohemian'da geçiren Reinkort, 8 maçta 1 gol atabildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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