Şanlıurfaspor, Estonyalı golcü Reinkort'u transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 19:01 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 19:15
1. Lig takımı Şanlıurfaspor sosyal medya hesabından Estonyalı golcü forvet Sten Reinkort'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, İrlanda'nın Bohemian takımından Estonya A Milli takımında da oynayan Forvet Sten Reinkort ile sözleşme imzaladı." denildi.
SEZON KARNESİ
Geçen sezonu İrlanda Ligi takımı Bohemian'da geçiren Reinkort, 8 maçta 1 gol atabildi.
Kaynak: tgrthaber.com