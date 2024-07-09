Savaş Abak, Boluspor'da başkanlık görevine devam edecek
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 22:59 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 23:18
1. Lig takımı Boluspor'da Savaş Abak, yeniden başkanlığa seçildi.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan olağanüstü genel kurul öncesi Savaş Abak ve Soner Çavuşoğlu başkanlığa aday oldu.
Genel kurulda Soner Çavuşoğlu'nun yaptığı konuşmayla rakibini destekleyerek adaylıktan çekilmesi üzerine Abak, "açık oylama" sonucunda yeniden Boluspor'un başkanı oldu.
Genel kurulda ayrıca kulübün şirketleşmesi için yönetime yetki de verildi.
Kaynak: tgrthaber.com