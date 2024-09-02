Şenol Güneş, Trabzonspor için İstanbul'a geliyor! Başkanla görüşecek
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
02 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:56
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, 3 yerli teknik adamla temas kurdu. Bordo-mavililer, Fatih Tekke, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'dan birini takımın başına getirmek istiyor. Trabzonspor cephesi, tecrübeli teknik adamı görüşmek için İstanbul'a davet etti. İşte detaylar...
Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için ilk olarak Fatih Tekke ile görüşülürken rota Şenol Güneş’e çevrildi.
İSTANBUL'DA DOĞAN-GÜNEŞ GÖRÜŞMESİ
Başkan Ertuğrul Doğan bugün Şenol Güneş’le bir görüşme gerçekleştirecek.
Tecrübeli teknik adam başkanla görüşme yapmak üzere İstanbul'a hareket etti.
YÖNETİM KURULU KARAR VERECEK
Başkan Doğan, yönetim kurulunu toplayarak bu görüşmeden çıkacak sonuçları paylaşacak ve değerlendirme yapılacak.
PLASE SERGEN YALÇIN
Şenol Güneş’le yapılacak toplantıdan olumlu sonuç alınmaması halinde Sergen Yalçın’a teklif götürülebileceği öne sürüldü.
Kaynak: tgrthaber.com