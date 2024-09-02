Şenol Güneş, Trabzonspor için İstanbul'a geliyor! Başkanla görüşecek

02 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:56

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor’da teknik direktörlük koltuğu için ilk olarak Fatih Tekke ile görüşülürken rota Şenol Güneş’e çevrildi.

İSTANBUL'DA DOĞAN-GÜNEŞ GÖRÜŞMESİ

Başkan Ertuğrul Doğan bugün Şenol Güneş’le bir görüşme gerçekleştirecek.

Tecrübeli teknik adam başkanla görüşme yapmak üzere İstanbul'a hareket etti.

YÖNETİM KURULU KARAR VERECEK

Başkan Doğan, yönetim kurulunu toplayarak bu görüşmeden çıkacak sonuçları paylaşacak ve değerlendirme yapılacak.

PLASE SERGEN YALÇIN

Şenol Güneş’le yapılacak toplantıdan olumlu sonuç alınmaması halinde Sergen Yalçın’a teklif götürülebileceği öne sürüldü.