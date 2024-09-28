Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırtacak: Alman ekibiyle görüşüyor!
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'un başında olan ve bir dönem Beşiktaş'ın başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın, kariyerini yorumcu olarak sürdürüyordu. Tecrübeli hoca için yeniden yeşil sahalara dönme fırsatı çıktı. Almanya'nın dev kulübü Sergen Yalçın'a kanca attı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in şampiyon hocalarından Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
SERGEN YALÇIN'A SÜRPRİZ TALİP!
Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'u çalıştıran ve ardından yorumculuk yapmaya devam eden Yalçın’ın Alman Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
SERGEN YALÇIN TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Almanya'nın köklü ekibinin, 51 yaşındaki Sergen Yalçın ile yakından ilgilendiği ve resmi adımları atmaya başladığı öne sürülüyor.
Avrupa'da bir takım çalıştırmak istediği bilinen Sergen Yalçın, Alman ekibinden gelecek teklife sıcak bakıyor.
SCHALKE 04 DÜŞME HATTINDA
Kötü bir sezon geçiren ve küme düşme hattına kadar gerileyen Schalke 04, takımı toparlamak için teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlıyor.
Schalke 04, 6 haftası geride kalan Bundesliga II'de 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı. Schalke, 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.
KENAN KARAMAN İLE YENİDEN ÇALIŞABİLİR
Schalke 04'te Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kenan Karaman da forma giyiyor. Karaman, Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ta birlikte çalışmıştı.
Anlaşmanın sağlanması ve Sergen Yalçın'ın Alman ekibine imza atması halinde bu ikili Almanya'da yeniden bir araya gelecek.
BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA ÇİFTE KUPA KAZANDI
Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor’da görev aldıktan sonra sezon sonunda istifa eden Sergen Yalçın, yorumculuk yapmıştı.
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’ta kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleriyle dikkat çekmişti.
Sergen Hoca yine görev almış, bu sefer Almanya'da ne işler çevirir bakalım heyecan verici