Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşırtacak: Alman ekibiyle görüşüyor!

28 Eylül 2024 14:47 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 15:47

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'un başında olan ve bir dönem Beşiktaş'ın başında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın, kariyerini yorumcu olarak sürdürüyordu. Tecrübeli hoca için yeniden yeşil sahalara dönme fırsatı çıktı. Almanya'nın dev kulübü Sergen Yalçın'a kanca attı. İşte detaylar...