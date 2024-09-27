UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... İşte sonuçlar ve puan durumu!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber

27 Eylül 2024 01:58 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 02:02

Bu sezon 36 takımla lig formatında oynanan UEFA Avrupa Ligi’nin ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimizde Galatasaray evinde PAOK'u 3-1 ile geçti. Fenerbahçe ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu ve puan sıralamasında sonuncu oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'deki ilk haftanın sonuçları ve puan durumu...