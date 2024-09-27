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UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... İşte sonuçlar ve puan durumu!

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
27 Eylül 2024 01:58 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 02:02
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... İşte sonuçlar ve puan durumu!

Bu sezon 36 takımla lig formatında oynanan UEFA Avrupa Ligi’nin ilk hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimizde Galatasaray evinde PAOK'u 3-1 ile geçti. Fenerbahçe ise Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda Ajax'a 4-0 mağlup oldu ve puan sıralamasında sonuncu oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi'deki ilk haftanın sonuçları ve puan durumu...

UEFA Avrupa Ligi​'nin bu sezon 36 takımla oynanacak lig formatında 2024-2025 sezonu ilk haftası tamamlandı. Türk temsilcilerinden Galatasaray​, sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK’u 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe​ de evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i 2-1 yendi ve iki takım da turnuvaya 3 puanla başladı. Bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş​ ise Hollanda’da karşılaştığı Ajax’a 4-0 mağlup oldu ve ilk haftanın en farklı yenilgisini aldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... İşte sonuçlar ve puan durumu! - 1. Resim

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

25 Eylül Çarşamba:
AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2
Bodo/Glimt - Porto: 3-2
Manchester United - Twente: 1-1
Galatasaray - PAOK: 3-1
Dinamo Kiev - Lazio: 0-3
Ludogorets - Slavia Prag: 0-2
Midtjylland - Hoffenheim: 1-1
Nice - Real Sociedad: 1-1
Anderlecht - Ferencvaros: 2-1

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... İşte sonuçlar ve puan durumu! - 2. Resim

26 Eylül Perşembe:
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise: 2-1
Malmö - Rangers: 0-2
FCSB - Rigas Skola: 4-1
Ajax​ - Beşiktaş: 4-0
Sporting Braga - Maccabi Tel Aviv: 2-1
Roma - Athletic Bilbao: 1-1
Lyon - Olympiakos: 2-0
Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3
Tottenham - Karabağ: 3-0

PUAN DURUMU

Alınan sonuçların ardından Ajax, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasını liderlikle tamamladı. Rumen ekibi FCSB ikinci, İtalyan temsilcisi Lazio üçüncü ve İngiliz ekibi Tottenham ise dördüncü sırada yer aldı. Hemen ardından ligin beşincilik koltuğu ise Galatasaray’ın oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... İşte sonuçlar ve puan durumu! - 3. Resim

Diğer takımların sıralaması ise şu şekilde:

6- Lyon 3 Puan (+2 averaj)
7- Rangers 3 Puan (+2 averaj)
8- Slavia Prag 3 Puan (+2 averaj)
9- AZ Alkmaar 3 Puan (+1 averaj)
10- Bodo/Glimt 3 Puan (+1 averaj)
11- Anderlecht 3 Puan (+1 averaj)
12- Fenerbahçe 3 Puan (+1 averaj)
13- Sporting Braga 3 Puan (+1 averaj)
14- Eintracht Frankfurt 1 Puan (+0 averaj)
15 - Viktoria Plzen 1 Puan (+0 averaj)
16- Athletic Bilbao 1 Puan (+0 averaj)
17- Hoffenheim 1 Puan (+0 averaj)
18- Manchester United 1 Puan (+0 averaj)
19- Midtjylland 1 Puan (+0 averaj)
20- Nice 1 Puan (+0 averaj)
21- Real Sociedad 1 Puan (+0 averaj)
22 - Roma 1 Puan (+0 averaj)
23- Twente 1 Puan (+0 averaj)
24- Elfsborg 0 Puan (-1 averaj)
25- Porto 0 Puan (-1 averaj)
26- Ferencvaros 0 Puan (-1 averaj)
27- Maccabi Tel Aviv 0 Puan (-1 averaj)
28- Union Saint-Gilloise 0 Puan (-1 averaj)
29- PAOK 0 Puan (-2 averaj)
30- Ludogorets Razgrad 0 Puan (-2 averaj)
31- Malmö 0 Puan (-2 averaj)
32- Olympiakos 0 Puan (-2 averaj)
33- Rigas Skola 0 Puan (-3 averaj)
34- Dynamo Kiev 0 Puan (-3 averaj)
35- Karabağ 0 Puan (-3 averaj)
36- Beşiktaş 0 Puan (-4 averaj)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, TGRT Haber
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