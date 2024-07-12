Simone Inzaghi, 2026 yılına kadar Inter'de!

12 Temmuz 2024 18:40 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 18:47

Serie A'yı şampiyon olarak tamamlayan Inter, teknik direktörü Simone Inzaghi'nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulüp başkanı Giuseppe Marotta, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Simone Inzaghi, Inter ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar yeniledi." ifadelerini kullandı.

Inzaghi ise "Sözleşme yenilediğim için çok mutlu ve gururluyum. Inter benim evim" diye konuştu.