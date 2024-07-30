Sivasspor yeni sezon için hazırlıklarına devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 23:40 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 23:42
Bülent Uygun önderliğinde Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti.
Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda çalışma yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: tgrthaber.com