Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj takımdan ayrılmak üzere!

25 Temmuz 2024 23:33 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 00:21

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Süper Lig takımı Sivasspor, yeni sezon çalışmaları için hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor. Sivasspor'da bugün beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Arnavut golcü Rey Manaj kamptan ayrıldı.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ İÇİN AYRILDI

Milliyet'in haberine göre; Manaj’ın transfer için yurt dışında bir takımla anlaştığı ve bu yüzden kamptan ayrıldığı belirtildi.

Diğer yandan Manaj da sosyal medya hesabından havalimanında valiz fotoğrafı çekerek paylaşımda bulundu.